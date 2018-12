Wauw! Ontrouwe vriend wordt gedumpt tijdens verjaardagsspeech

Het filmpje van de 22-jarige Tiane Perea uit Houston gaat de hele wereld rond. Ze heeft namelijk haar ontrouwe vriendje gedumpt op geniale wijze.

Het meisje plaatse op Twitter een filmpje waarin te zien is dat ze een speech hield. Dit was op een verjaardagsfeestje waar al haar vrienden en haar ontrouwe vriendlief Santos aanwezig waren. Tijdens deze speech liet ze hem weten dat ze klaar met hem was.

“Ik wil graag Santos bedanken. Ik realiseer me dankzij hem dat ik zo veel beter verdien”, begon ze de speech. Zij en al haar vriendinnen hadden screenshots gezien van dat hij met een ander meisje aan het sextenwas. “Iedereen hier weet dat je mij bedrogen hebt. Het is klaar tussen ons. Ga weg”. De jongen kreeg meteen een tas met zijn spullen aangereikt en liep onder luid gejuich van de vriendinnen van Tiane Perea weg.

De video is inmiddels al ruim 6 miljoen keer bekeken. Hieronder zie je de originele Tweet:

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R

— Tiana Perea (@tianaperea__) 13 december 2018