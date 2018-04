Volg nu een opleiding tot tovenaar op de Belgische variant van Zweinstein

Helaas is onze uitnodiging voor Zweinstein nog steeds niet door de brievenbus komen vliegen. Om je kennis toch wat bij te spijkeren kun je nu ook naar de Belgische variant van deze Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.

Het is een idee van de Gentse student Toon Van Hoyweghen (23) en zijn vrienden. Je leert op deze school in vier dagen tijd allerlei lessen die je ook op Zweinstein zou krijgen. Denk aan toverdranken brouwen, omgaan met magische wezens en toverspreuken goed uitspreken.

Reserveren

De organisatoren zagen dit concept in Polen, maar vonden de prijs veel te hoog. Toon vertelt aan Het Laatste Nieuws: ‘Ze rekenen 500 euro aan voor drie dragen. Wij zullen voor vier dagen slechts 270 euro vragen.’ Dat de school populair is, blijkt al aan het aantal aanmeldingen. Mocht je dus nog een plekje willen bemachtigen, zul je snel moeten reserveren. Want wie wil er nu niet vier dagen met een toverstok zwaaien?

Bron: Zita.be | Beeld: GIPHY