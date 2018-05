Zo verwijder je makkelijk zweetvlekken uit een wit shirtje

Oh jee, je favoriete shirt is helemaal verkleurd door zweetvlekken. Weggooien wil je absoluut niet, maar zo nog aantrekken kan eigenlijk ook niet meer. Met deze tip is jouw top weer zo goed als nieuw.

Lees ook: Vetvlekken of stinkende sportkleding? Dit zijn dé tips van professionals

Jouw redder in nood is namelijk schoonmaakazijn. Je stopt het witte shirt in een emmer met goed veel water. Daar giet je een flinke scheut van het wondermiddeltje bij en laat het even weken. Een dag is genoeg. Daarna nog even uitspoelen met water, in de wasmachine en voilà: weer zo goed als nieuw.

Bron: &C | Beeld: Shutterstock