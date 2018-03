Met deze zwarte wijn proost je geheel volgens de trend

Deze donkere kleur is helemaal hip. Niet alleen voor je kleding, maar ook voor eten en drinken. Denk aan zwarte ijshoorntjes, zwarte macarons en daar kunnen we nu dus ook wijn in deze tint aan toevoegen.

De trend wordt ook wel ‘goth food’ genoemd, wat een verwijzing is naar de duistere kleur die deze groep vaak draagt. Hoewel deze wijn officieel heel donkerrood is, lijkt het in je glas toch echt wel pikzwart.

Druiven

Bij andere Instagram-waardige maaltjes komt deze tint vooral door de toevoeging van houtskool, maar dat is bij deze alcoholische drank niet het geval. De wijn heeft zijn kleur te danken aan specifieke druiven uit Frankrijk en Georgië. Wij zeggen, proost!

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Instagram