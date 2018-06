Met zoveel sporten blijven je hart en brein gezond

Dat sporten goed is voor je gezondheid, wisten we natuurlijk al. Naast het feit dat het helpt om op een gezond gewicht te blijven, hebben ook je organen er veel baat bij. Maar hoeveel moet je precies sporten voor deze positieve effecten?

Lees ook: Last van trillende spieren tijdens het sporten? Zo kom je er vanaf

Er zijn al aardig wat onderzoeken gedaan naar hoe lang je precies moet sporten om gezond te blijven. Deze resultaten willen wij natuurlijk graag weten, aangezien het niet iedereens hobby is om elke dag een uur te hardlopen. De conclusie: 150 minuten per week sporten is voldoende om je hart in topconditie te houden.

Brein

Op de vraag hoeveel sporten gezond is voor je brein, kwam dr. Joyce Gomes-Osman van de universiteit van Miami met een ander antwoord. Mensen die 52 uur sporten over een periode van zes maanden, tonen de beste vooruitgang op het vlak van cognitieve vaardigheden. Je brein is dus, met twee uur sporten per week, sneller tevreden dan je hart.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock