Te lief! Het zoontje van Chantal Janzen heeft nu al zijn eerste woordje gezegd

Chantal Janzen kon haar oren nauwelijks geloven, maar het is toch echt gebeurd: baby Bobby heeft zijn eerste woordje gezegd. Het kereltje is blijkbaar een echte praatjesmaker, want hij is er vroeg bij.

Lees ook: Schattig: zoontje Chantal Janzen zet volgende stap

Het is een echte mijlpaal: het eerste woordje van je kind. Chantal had deze mijlpaal alleen nog niet zien aankomen, want Bobby is nog maar een halfjaar oud. ‘Onze zoon van zes maanden zei vanochtend mama tegen me’, laat ze op sociale media weten. De BN’er en haar man Marco zijn stomverbaasd, en hebben een halfuur naar hun zoontje gestaard. ‘What’s next? Dat-ie op zichzelf gaat wonen met acht maanden?’, grapt de presentatrice.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 1 Okt 2018 om 5:38 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram