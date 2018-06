Goed nieuws! Deze zomer kun je gewoon van GTST blijven genieten op de buis

Alle GTST-fans, opgelet! Baal jij stiekem ook zo dat de cliffhanger steeds dichterbij komt en je daarmee weer wekenlang zonder je favoriete soap moet? Geen zorgen, deze zomer blijft de populaire serie gewoon op de buis.

De spanning wordt al flink opgebouwd naar de cliffhanger die op 6 juli ein-de-lijk wordt uitgezonden. En in tegenstelling tot voorgaande jaren hoeven we ons na die bloedstollende aflevering niet op te maken voor een zomer zonder GTST.

GTST Classics

Deze zomer gaat RTL namelijk 35 eerder uitgezonden afleveringen uit 27 jaar opnieuw laten afspelen. Deze classics zullen vanaf 9 juli te zien zijn, zoals we gewend zijn gewoon rond de klok van 20.00 uur. De afleveringen zullen beginnen met een korte introductie van twee acteurs die in de betreffende uitzending te zien zijn. Zij zijn er om je geheugen op te frissen, want wat was de verhaallijn ook alweer precies? En hoe zat het destijds met de personages? ‘Er is veel variatie, dus reken maar op een flink aantal iconische en bijzondere momenten’, belooft creative producer Rohan Gottschalk.

Samenvatting

Normaal gesproken worden in de week voordat het nieuwe seizoen van start gaat de laatste vijf afleveringen van de vorige reeks herhaald. Ook dat gaat er dit jaar een tikkeltje anders uitzien. ‘We zenden niet meer de laatste week van het vorige seizoen uit zoals we de laatste jaren deden, maar zullen in vijf afleveringen het hele vorige seizoen herhalen’, aldus Gottschalk tegenover AD. ‘We zijn er nog steeds mee bezig, en vragen ons de hele tijd af: wat laten we zien, en wat niet? Er moeten veel keuzes worden gemaakt.’

