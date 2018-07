Zo zorg je extra goed voor jouw viervoeter tijdens een hittegolf

Deze dagen kan het extreem warm worden en daarom is het van groot belang om in deze hitte even wat extra aandacht aan je huisdier te geven! Dit is waar je op moet letten.

Vocht

Het is van groot belang om te zorgen dat jouw beestje voldoende vocht binnenkrijgt. Ververs het water regelmatig, maar denk ook aan andere manieren om te zorgen dat jouw dier genoeg drink en koel blijft. Zo kun je bijvoorbeeld speciale ijsjes maken voor je hond.

Voer

Door de hitte kan (vers) voer snel bederven. Geef katten geen natvoer en laat bij konijnen bijvoorbeeld geen groenvoer in het hok liggen. Op die manier voorkom je dat jouw dier bedorven voedsel binnenkrijgt.

Zonnebrand

Je verwacht het misschien niet, maar dieren kunnen ook verbranden! Bij honden en katten zijn de neus of oren dunbehaard en deze verbranden dan ook snel. Let er op dat je deze plekken meerder keren per dag insmeert met zonnebrand.

Koelen

Voor honden zijn verschillende koelproducten op de markt. Bijvoorbeeld speciale matjes. Voor konijnen en cavia’s zou je koelelementen in theedoeken kunnen wikkelen en deze plaatsen op de plekken waar je dier vaak ligt. Konijnen in het bijzonder kunnen extreem slecht tegen hitte.

Opletten

Check regelmatig of je dier moeite heeft met ademhalen, erg heet aanvoelt of rode slijmvliezen heeft. Dit zijn vaak symptomen van oververhitting. Help hen altijd met koelen!

Beeld: iStock