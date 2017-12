Zo zorg je dat niemand op zijn telefoon kijkt tijdens het kerstdiner

Niets is vervelender dan een tafelgenoot die meer aandacht heeft voor z’n mobieltje dan voor de mensen om hem heen. Toch is de kans groot dat ook jij je telefoon er onder het eten weleens bij pakt. Dit jaar eens de volle aandacht voor elkaar tijdens het kerstdiner? Met deze tip gaat dat lukken.

De term phone stack is overgewaaid uit Amerika en betekent ‘telefoons stapelen’. Dat is dan ook wat je letterlijk doet tijdens dit simpele spel: je stapelt al jullie mobieltjes op elkaar en blijft er de rest van de avond vanaf. Degene die als eerste zijn smartphone van de stapel pakt, moet volgens de regels van dit spel de restaurantrekening betalen. Eet je bij iemand thuis? Dan is een sanctie als het doen van álle afwas ook een goede motivatie om even níet op WhatsApp te kijken. Eet smakelijk!

Auteur: Elselien van Dieren (Libelle) | Beeld: iStock