Zó zien de holiday cups van Starbucks er dit jaar uit

De feestdagen zijn in aantocht en dat hebben ze bij Starbucks goed begrepen. Net zoals afgelopen jaren lanceert de keten ook nu zijn holiday cups, en die zien er weer prachtig uit. Verzamelingetje aanleggen, anyone?

Koffiebeker

Normaal gezien zijn de holiday cups van Starbucks altijd rood, maar dit jaar gooien ze het over een andere boeg. Het basisontwerp is wit, maar er werden illustraties in verschillende kleurtjes toegevoegd. Nu is de keten de traditie van hun rode koffiebekertjes niet helemaal uit het oog verloren, want dit jaar staan ze gewoon afgebeeld op de beker.

Origineel idee

In een persbericht heeft creatief directeur Leanne Fremar het volgende gezegd: ‘De bekers van dit jaar zijn zo ontworpen om klanten aan te moedigen om zelf kleur en illustraties toe te voegen’. Een origineel idee, als je het ons vraagt, en zo heb je meteen iets te doen terwijl je onderweg bent. Wij gaan meteen een paar leuke ideetjes opzoeken en het zelf eens proberen!

Bekijk de nieuwe bekers hieronder:

