Zó voorkom je dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt

Met een scheiding denk je van alle ellende af te zijn, maar soms begint het daarna pas echt. Je ex begint over elke euro een discussie, eist opeens co-ouderschap op of maakt je bij iedereen zwart. Zo voorkom je dat.

Vertel zelf dat je wil scheiden, en doe dit zeker niet via iemand anders, zoals een advocaat, of via een brief. Dat vergt moed, maar het is de enige juiste manier. Kies er een goed moment voor uit, dus niet tijdens de zoveelste ruzie, en vertelt het rustig. Wees duidelijk en geef de ander geen hoop. Spreek ook het woord ‘scheiding’ uit en probeer de boodschap niet minder hard te maken. Wees direct en benadruk dat je keuze echt vaststaat. Heb jij de keuze gemaakt om weg te gaan, dan ben je daar al heel lang over aan het nadenken. Dat wil zeggen dat je allerlei scenario’s hebt uitgedacht. Over het huis, de kinderen, de financiën, noem maar op. Begin daar niet meteen over als je de ander net verteld hebt dat je weg zult gaan. Laat de boodschap een tijdje bezinken. Pas als de ander de eerste shock te boven is en beseft dat jouw keuze definitief is, kun je over deze zaken beginnen. De ander heeft net zoveel te zeggen over hoe jullie het na de scheiding regelen als jij. Wees dus niet té concreet in je voorstellen, maar laat ruimte voor de ander om beslissingen te nemen. Doe niets achterbaks, maar leg uit dat jij bijvoorbeeld op zoek gaat naar een huurhuis. Herhaal dat je alles in vertrouwen wilt regelen en dat je ook alles wilt bespreken met de ander. Kijk uit met goedbedoelde adviezen van vrienden en familie. Vaak ontstaan er twee kampen – ook al wilde je dat niet. Soms worden er dan ook allerlei verdachtmakingen geuit, in een poging de ‘gedumpte’ te steunen. Wees voorzichtig met suggesties als bank-rekeningen blokkeren, of het zoeken van een goede advocaat. Juist dan kan het misgaan. Probeer je ex duidelijk te maken dat je niets achterbaks doet en zeg dat je niets doet zonder hem of haar te raadplegen. In deze fase is het heel normaal dat je er zelf niet uit komt. Roep dan de hulp in van een mediator. Probeer je emoties onder controle te houden, hoe moeilijk dat ook is. Vergeet niet dat het zelfvertrouwen van de ander een flinke knik krijgt als jij opstapt. Erken zijn of haar emoties en gevoelens.

