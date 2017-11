Zo voorkom je dat avocado’s overrijp worden

Soms heb je genoeg aan een halve avocado. Maar wat doe je dan met de andere helft? Want als je hem zo open en bloot laat liggen is ‘ie morgen rijp voor de prullenbak. Met dit trucje voorkom je dat jouw avocado bruin wordt.

Het is heel simpel: je sprayt het overgebleven deel in met wat bakspray. Vervolgens doe je er wat folie omheen en voilà: je kunt je avocado nog best wat dagen bewaren. Handig toch?

Bron: PopSugar | Beeld: Shutterstock