Zo voorkom je dat je fiets gestolen wordt

Het lijkt haast eerder regel dan uitzondering te zijn, dat je fiets mínstens een keer per jaar gestolen wordt. Niets vervelender dan dat, al is het maar omdat je dan naar huis moet lopen. Om over de kosten van een nieuwe fiets maar te zwijgen. Maar nu hebben we dé gouden tip waarmee je het fietsendieven heel moeilijk maakt. En de tip komt van een fietsendief – dus moet wel betrouwbaar zijn!

Hoe fijn zou het zijn als je met een vertrouwd gevoel je fiets zou kunnen stallen, zonder te moeten vrezen voor een barre tocht naar huis met de benenwagen? Juist – dat klinkt ons als muziek in de oren. De gouden tip om ervoor te zorgen dat je fiets niet zo gemakkelijk meegenomen wordt, is verrassend simpel. Komt ie:

“Plaats je fietsventiel zo ver mogelijk tegen het slot aan. Op deze manier is het bijna onmogelijk om je fiets te stelen zonder dat het ventiel beschadigd raakt.”

Waarom dit zo doeltreffend is? Fietsendieven gebruiken vaak de standaard van je fiets, om daarmee tussen je wiel en slot heen en weer te bewegen en zo je slot te breken. Maar wanneer je ervoor zorgt dat je ventiel dicht bij je slot zit, is er weinig ruimte voor die standaard. Dus: voortaan altijd eventjes je wiel zó draaien dat het ventiel naast het stot zit. Handig!

Bron: NSMBL

Lees ook: