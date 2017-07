Zó verwijder je alle bestanden van je telefoon

Wanneer je je telefoon verkoopt of weggooit, wil je er zeker van zijn dat jouw kostbare bestanden en persoonlijke documenten en foto’s niet in handen van de verkeerde persoon vallen. Om je ervan te verzekeren dat dit niet gebeurt, moet je je telefoon helemaal leeg maken, maar hoe doe je dit precies?



Lees ook: Er komt een eind aan torenhoge telefoonrekeningen door servicenummers

Een belangrijk verschil is of je een iPhone of een Android-telefoon hebt. Deze werken verschillend. Hieronder beschrijven we hoe je in beide gevallen moet handelen.

iPhone

1. Ga naar Instellingen

2. Ga naar Algemeen

3. Scroll naar beneden en klink op Stel opnieuw in

4. Klik op Wis alle inhoud en instellingen

5. Klik op Wis iPhone

Android

In sommige gevallen kun je via de instellingen al je data encrypten (dit is het versleutelen van je bestanden)

Ga naar Instellingen Ga naar Algemeen Ga naar Back-up en reset Ga naar Fabriekinstellingen Klik op Telefoon opnieuw instellen

Let op, om dit te kunnen doen, moet je telefoon minimaal 20% batterij hebben.

Heb je alle stappen doorlopen? Dan kun jij met een gerust hart je telefoon doorverkopen of weggooien!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x Flair voor € 10!

Bron: NBC News