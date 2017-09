Zó vermaak je je op een druilerige zondagmiddag

We hebben al een aantal regenachtige dagen achter de rug en ook vandaag ziet het er niet naar uit dat het beter wordt. Hoewel we de afgelopen maanden gewend zijn veel tijd in het heerlijke weer buiten door te brengen, is er ook op zo’n druilerige zondagmiddag nog genoeg te beleven.

Reorganiseren

Oké, we geven toe, het is niet het leukste klusje, maar op een dag van vandaag kun je er je vast mee vermaken. Neem de tijd om je kledingkast uit te zoeken. Kijk welke kleding jij en je gezin deze herfst en winter nog kunnen dragen. Past het niet meer? Doe het dan weg. Dit ruimt lekker op en geeft jou meteen een excuus om, als het weer iets beter is, lekker de stad in te gaan voor een nieuwe garderobe.

2. Vakantiefoto’s uitzoeken

Dit is typisch zo’n klusje dat dan weer maanden, al dan niet jaren blijft liggen. Je bent waarschijnlijk weg geweest tijdens deze zomer en (zelfs als je thuis bent gebleven) hebt nu een volle map met honderdtallen foto’s. Zoek ze uit, print ze en plak ze op of laat er een leuk album van maken. Bij het zien van deze vrolijke en zonnige foto’s vergeet je vast dat het er buiten nu een stukje minder mooi uitziet.

3. Ga tóch naar buiten

We begrijpen dat het niet zo aantrekkelijk is om tijdens een fikse bui naar buiten te gaan. Maar probeer ergens vandaag toch een moment te vinden om dit te doen. Van de hele dag binnen zitten, worden de kinderen vaak hangerig en ook voor jouzelf is een beetje frisse lucht goed! Paraplu’s, poncho’s en regenlaarzen mee en dan zul je zien dat je je ook buiten nog prima kunt vermaken!

