Zo veel kost het gebruik van een droger op jaarbasis

Niet iedereen heeft er één, maar iedereen die er één in huis heeft staan is het er hoogstwaarschijnlijk mee eens dat-ie onmisbaar is: een droger. Hoe groot het gemak ook is, heel goedkoop is het niet.

Je hoeft niet je hele huis vol te hangen met was, wachten tot iets droog is behoort tot de verleden tijd en je handdoeken komen er lekker zacht uit. Het hebben van een droger kent veel voordelen, maar een nadeel is het prijskaartje dat hangt aan het gebruik. Op jaarbasis zou een droger namelijk al gauw zeven procent van je totale stroomverbruik innemen, wat neerkomt op zo’n 80 tot 110 euro per jaar aan elektriciteitskosten.

Zo kun je besparen

Wat je voortaan niet moet vergeten, is het verschonen van het filter na gebruik. Als hier veel stof in zit kost het meer energie om de droger te laten draaien, wat je kunt merken in de kosten. Daarnaast is het slim om hem zo vol mogelijk te gooien. Doe dus items die in de droger kunnen tegelijkertijd in de was, zodat de trommel niet maar voor de helft vol zit; het zal je flink wat besparen aan het einde van het jaar.

Bron: Libelle