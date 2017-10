Zo vaak kun je een handdoek gebruiken voordat je hem moet wassen

De een pakt elke dag een nieuw handdoek, terwijl de ander er een paar keer mee doet voordat hij in de wasmand verdwijnt. Maar hoe vaak kun je hem nu eigenlijk écht gebruiken?

Lees ook: Zo vouw je handdoeken op een PERFECTE stapel

Elke dag in de was is overdreven, maar toch is het redelijk vaak wasjes draaien als we de experts mogen geloven. ‘Op voorwaarde dat je de handdoek tussendoor volledig kunt laten drogen, kun je hem maximaal drie keer gebruiken’, legt microbioloog Philip Tierno uit aan Tech Insider. Hoe beter je de handdoek laat drogen, hoe minder bacteriën erin kunnen leven.

Stinken

Omdat handdoeken de ideale broedplaats voor bacteriën zijn, is het goed om hem zeker niet te lang te gebruiken. ‘Wees voorzichtig. Het helpt al een hoop als je weet dat je een handdoek beter niet te vaak kunt gebruiken. En als je handdoek ruikt (lees: stinkt), zit ‘ie vol microben. Dat is een teken dat de handdoek gewassen mag worden.’ Wassen geblazen dus maar…

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Women’s Health | Beeld: Shutterstock