Zó rooster je die lekkere herfstgroenten in de oven

De herfst is in volle gang! Dat betekent de hoogste tijd voor warme soepen en geurige ovengerechten. De meeste herfstgroenten kun je namelijk heel gemakkelijk roosteren in de oven, met een heerlijk (bij)gerecht als resultaat. Maar hoe lang moet je welke groente roosteren?

Allereerst is het goed om te weten welke groentes je bijvoorbeeld allemaal in de oven kunt gooien. Onder andere pompoen, wortel, bietjes, aardappel, pastinaak of spruitjes kun je zonder pardon in de oven schuiven. Waarom? Omdat het de groentes een lekkere, zoete smaak geeft – heel anders dan wanneer je ze gewoon in een pannetje water kookt.

Ben je overtuigd en wil je vanavond direct de keuken in om het te proberen? Goed. Hieronder een handig overzicht, waarmee je precies weet hoe lang die herfstgroenten in de oven moeten. Ze kunnen allemaal op 220 graden. Eet smakelijk!

Uien: 30 tot 45 minuten. Fan van zachte uitjes? Doe ze dan wat langer in de oven.

Bietjes, aardappelen en wortels: 30 tot 45 minuten. Hoe groter de partjes, hoe langer ze in de oven moeten om gaar te worden.

Pompoen: 20 tot 60 minuten. Let op: pompoen kan snel (te) zacht worden in de oven.

Broccoli, bloemkool en spruitjes: 15 tot 25 minuten om ze lekker krokant en beetgaar te krijgen.

Zachte groenten zoals courgette en paprika: 10 tot 20 minuten in de oven. Het resultaat? Net alsof je de groente op de barbecue hebt gelegd!

Dunne groenten zoals asperges en boontjes: 10 tot 20 minuten

Tomaten: 15 tot 20 minuten

Bron: GVA. Beeld: Sanoma Beeldbank