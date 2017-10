Zó (on)gezond zijn jouw favoriete granola en ontbijtgranen

Het is al lang geen geheim meer dat granola uit meer bestaat dan zaden, pitten en gezonde granen. Maar dat ons lievelingsontbijt soms zelfs ongezonder is dan ontbijtgranen voor kinderen, dat hadden we niet zien aankomen.

Lees ook: Recept: zelfgemaakte granolabar als gezond tussendoortje

Consumentenorganisatie Test-Aankoop vergeleek maar liefst 320 soorten ontbijtgranen die bij ons in de supermarkt te verkrijgen zijn en lijstte ze vervolgens op van gezond naar ongezond. De resultaten zijn enigszins onrustwekkend.

Nutri-score

Test-aankoop kende aan alle 320 de granola- en ontbijtgraansoorten een nutri-score van A tot en met E toe. De A staat voor gezondst, de E voor ongezondst. De nutri-score houdt rekening met positieve parameters zoals de vezels, eiwitten, fruit en noten in het product, maar uiteraard ook met negatieve parameters zoals het aantal kilocalorieën, de hoeveelheid verzadigde (en dus ‘slechte’) vetzuren, suikers en zout.

Suikeroverload

Slecht nieuws voor wie ‘s morgens weleens graag van de Extra crunchy muesli met melkchocolade van Kellogg’s smult. Die variant is namelijk de allerongezondste – zélfs ongezonder dan Froot Loops, Lion-ontbijtgranen en Trésor (yum!) van Kellogg’s – van de 320 geanalyseerde ontbijtgranen. Hij kreeg als enige de E-score.

Volgens Test-Aankoop is het bovendien bijzonder misleidend dat de fabrikanten als aanbevolen portie gemiddeld tussen de 30 en 60 gram van hun product aanraden. Dat is volgens de consumentenorganisatie in veel gevallen ruim onvoldoende.

78 van de 320 producten kreeg een A. Voornamelijk de drogere muesli’s, maar ook heel wat granola’s kunnen een prima ontbijt zijn. De volledige lijst raadpleeg je hier.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Shutterstock. Bron: Test.aankoop.be