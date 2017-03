Zo maak je een veilig wachtwoord dat je niet vergeet

Heb jij ook altijd moeite met het onthouden van je wachtwoord en zijn jouw wachtwoorden ook niet bijster origineel te noemen? We feel you. Daarom hebben we een aantal fijne tips verzameld, waarmee je een veilig en betrouwbaar wachtwoord maakt. En ja, we delen ook dé gouden tip om dat wachtwoord te kunnen onthouden.

Baseer je wachtwoord op een zin die je nooit zult vergeten

Waarom moeilijk doen als het ook een stuk gemakkelijker kan? Precies. Wanneer je een nieuw wachtwoord moet bedenken, kun je heel simpel voor je favo zin uit een film of liedje gaan. Gebruik vervolgens de eerste letter van ieder woord van die zin en vervang sommige woorden voor cijfers. Bijvoorbeeld: je kiest de zin ‘Just A Girl Who Decided To Go For It‘. Je wachtwoord wordt dan: ‘JAGWD2GFI‘. Zo simpel kan het zijn!

Voeg letters toe die passen bij het account

Er wordt altijd aangeraden om niet twee keer hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor een ander account. Toch is het onthouden van heel veel verschillend wachtwoorden erg lastig. Daarom raden wij je aan om wél hetzelfde wachtwoord meerdere keren te gebruiken, maar deze aan te vullen met de letters van het account waarvoor je het gebruikt. Dus bijvoorbeeld voor Facebook de letters ‘FB’ toevoegen, en voor je Twitteraccount voeg je de letters ‘TW’ toe. Zo onthoud je de wachtwoorden zonder moeite, en zijn ze wél allemaal verschillend. Hallo, privacy!

Thank us later.

Bron: NSMBL

