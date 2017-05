Zó maak je zelf een zonning wandkleed

Ben je toe aan iets nieuws aan de wand, maar wil je hier liever niet teveel geld aan spenderen? Dan is een zelfgemaakt wandkleed een goed idee. Het kost stukken minder dan een kunstwerk of schilderij en is nog origineel ook. We snappen best dat het heel moeilijk klinkt, maar in deze video kun je zien dat je dit bést zelf kunt maken! Kijk je mee?

