Zo maak je binnen acht minuten je huis schoon

Lang leve het weekend! Je hebt zeeën van tijd om met vriendinnen af te spreken, bij je familie op bezoek te gaan en met je partner door te brengen. Er zijn genoeg leuke dingen te verzinnen, maar het huishouden moet ook gedaan worden. Waarom zou je dat niet zo snel mogelijk afhandelen?

Als schoonmaken niet echt je ding is, moet het vast als muziek in je oren klinken als je hoort dat je dat rotklusje in minder dan tien minuten voor elkaar kunt krijgen. De Amerikaanse Courtenay Hartford – schrijfster van The Cleaning Ninja – deelt een stappenplan bestaande uit acht taken, die ieder amper een minuut in beslag nemen. Pak je notitieboek er maar bij, want hieronder zie je het stappenplan:

Verspreid een fris parfum in huis Ruim alle rommel op die op het aanrecht ligt Maak de eettafel vrij Zorg dat er geen rondslingerende spullen meer in de woonkamer liggen Stof het sanitair in de badkamer af met een handdoek Schrob snel het toilet Ga met een stofdoekje door het huis Gebruik een vloerwisser om snel het vuil te verwijderen

Onverwachts bezoek

Voilà! Eerlijk is eerlijk, een grondige schoonmaak is het niet maar je huis ziet er wel direct een stuk netter en schoner uit. Handig als je (schoon)moeder onverwachts op bezoek komt!

