Zo maak je hard geworden honing in een handomdraai weer vloeibaar

Wist je al dat honing eigenlijk niet kan bederven? Het kan hoogstens een beetje hard worden door uitdroging, maar dat is gelukkig eenvoudig op te lossen zodat jij weer naar hartelust uit de honingpot kunt snoepen.

Ontdekte jij bij het opendoen van je keukenkastje dat je honing helemaal gekristalliseerd is? Wat een pech! Net nu je zoveel zin had in dat vloeibare goud. Gelukkig is dit probleempje heel snel te fixen. Het enige dat je er voor nodig hebt is een glazen pot en een pannetje met handwarm water.

Doe de honing in de glazen pot in een pannetje met handwarm water (au bain marie dus). Roer de honing af en toe even door om het smeltproces te versnellen en voila, je kunt er weer volop van genieten!

Lees ook:

Nostalgie: Deze 9 series keek jij sowieso als kind in de jaren 90

Briljant: met dit eenvoudige trucje wordt je guacamole nooit meer bruin

Dit gebeurt er met je lichaam als je elke ochtend citroenwater met honing drinkt