Zo lang kan je een geopende fles wijn bewaren

Ruikend aan een fles wijn die je een aantal dagen geleden opende, heb je het je vast weleens afgevraagd. Is deze wijn eigenlijk nog wel goed?

Lees ook: Bewezen: twee glazen wijn per dag drinken kan zorgen voor gewichtsverlies

Je kunt ‘m natuurlijk proeven om erachter te komen of de wijn nog lekker is, maar aangezien wijn vaak een beetje zurig is, is het lastig om dat goed vast te stellen. Hoe je dat dan doet? Met dit handige schemaatje.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome