Zoek de rust in jezelf: zó krijg je meer ‘niets’ in je leven

Als je wacht op de bus, je hond uitlaat of staart naar de wolken, dan is er even niets. Journalist Maaike Helmer leerde van die niets-momenten te genieten en vond balans in haar leven.

1. Ga vaker offline

Vraagje: denk je dat je op je sterfbed bezig bent met de leuke kattenfilmpjes of die jaloersmakende foto van die vriendin op vakantie? Natuurlijk niet! We zitten zo vaak online, dat het ons ongelukkig en gestrest maakt. Continu word je geconfronteerd met de zogenaamd perfecte levens van anderen. Zet. Die. Telefoon. Eens. Uit. Steek je tijd meer in het echte leven. Daar zit je geluk.

2. Las bewust niets-iets-momenten in

Je moet openstaan voor niets-iets-momenten. Ze hoeven niet eens groot te zijn. Bij mij zijn ze soms zelfs niet langer dan een paar seconden, maar omdat het er zo veel zijn, haal ik er enorm veel rust en verbondenheid met mezelf, mijn omgeving en ‘het leven’ uit. Hoe je die niets-iets-momenten vindt? Het vergt vooral bewustzijn. Vraag je vaker af waar je bent en wat er in jezelf en om je heen gebeurt. Kijk niet alleen, maar zie. Hoor niet alleen, maar luister. Niets-iets-momenten kunnen je overvallen, maar je kunt ze ook maken. Zorg bijvoorbeeld voor kleine pauzes.

3. Onthoud dat je gedachten vaak roet in het eten gooien

Veel tijd brengen we door in ons hoofd. Allerlei gedachten laat je de vrije loop, ook gedachten die je eigenlijk niet echt helpen. Wees je zo veel mogelijk bewust van je gedachten en wat ze met je doen. Mindfulness en meditatie kunnen je daarbij helpen. Het idee dat je gedachten vaak roet in het eten gooien als je niets-iets-momenten wilt beleven, helpt ook al heel erg.

4. Realiseer je dat het leven niet perfect is

Dat continu in je hoofd zitten je belemmert om de lege momentjes echt te ervaren, heeft vaak te maken met niet willen accepteren wat ‘is’. Vaak wil je perfectie en dat zorgt voor frustratie. Je hebt namelijk niet overal invloed op en niet alles is maakbaar. Ook jij bent niet volmaakt. Accepteer jezelf, inclusief je mindere kanten.

5. Luister naar je lichaam

Je lichaam communiceert eigenlijk de hele dag met je en geeft je continu subtiele signalen door. Een verhoogde ademhaling als je gestrest bent, die vreemde kriebel als je een bepaalde persoon tegenkomt. Het zijn allemaal manieren waarop lichaam en geest samenwerken om je iets te vertellen. Leer bij die momenten stil te staan. Je kunt er waardevolle informatie door krijgen, die je anders mogelijk over het hoofd ziet.

