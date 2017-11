Zó krijg je geen rode mond na het drinken van een glaasje rood

We kennen het allemaal: na het drinken van een glas rode wijn – of twee – zit er standaard een niet érg charmante rand om onze lippen. Niet van de lipstick, maar van de rode wijn. Niet chic. Hoe voorkom je dit?

Kaas on the side

Ha, hier worden we blij van: door bij je wijn een kaasplankje te bestellen, kun je een rode mond voorkomen! Harde kaassoorten voorzien je tanden van een klein laagje calcium en daar kunnen de tannines in rode wijn zich niet aan hechten. Alsof we nog een reden nodig hadden om kaas en wijn te combineren… Halleluja!

Groenten

Iets minder appetijtelijk dan kaas, maar ook door het eten van groenten kun je voorkomen dat je mond er binnen de kortste keren niet meer netjes uitziet. De vezels in bijvoorbeeld broccoli, bloemkool, spinazie en aardappels zorgen ervoor dat je flink moet kauwen. En door te kauwen, maak je extra speeksel aan. Je raadt het al; dit zorgt ervoor dat je tanden netjes schoon blijven.

Eerst water, de rest komt later

Nu is het sowieso een goed idee om bij elk glas wijn een glas water te drinken (buh-bye kater), maar na het lezen van deze tip zal je het écht niet meer vergeten. Water drinken zorgt ervoor dat de rode wijn van je tanden en lippen gespoeld wordt, waardoor je mond er pico bello uit blijft zien. Twee vliegen in een klap!

Lipgloss to the rescue

Voorzie je lippen voor je naar buiten gaat van een mooi laagje lipgloss. De substantie zorgt ervoor dat de tannines in de wijn zich niet kunnen hechten aan je lippen. Niet alleen glanzen je lippen door de gloss, ook blijven je lippen er dus helemaal schoon door. Winning!

