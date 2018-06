Zo kom je als niet-voetbalfan het WK door

Het WK is pas gaande en is nu al het enige waar mensen nog over praten. Het is goed voor te stellen dat je geen zin hebt in het hele WK-gedoe, maar dat je misschien toch voor de buis eindigt om te kijken, zij het onvrijwillig. Daarom hebben we een aantal dingen op een rijtje gezet om je lekker bezig te houden tijdens een saaie wedstrijd.

1. Wie heeft de mooiste voetbalschoenen? (Pluspunten voor meerdere kleurtjes)

2. Probeer te voorspellen wie er als eerste een goal maakt. Of nog beter, een eigen goal. (En hé, daar kun je ook nog geld mee verdienen)

3. Probeer je eens voor te stellen van welke voetballer het kapsel jou het beste zou staan?

4. We zijn er nu zelf niet bij met onze Oranje-indianen en wortelbossen, dus welk land heeft de vreemdst uitgedoste fans?

5. Wie heeft de meest absurde tattoo’s?

6. Is de wedstrijd nog niet klaar? Dan kun je nog altijd het aantal lege stoeltjes gaan tellen, daar ben je vast wel even zoet mee.

Voor de fanatiekelingen:

7. Hoe vaak hoor je typische voetbalclichés voorbij komen, zoals ‘En dan valt-ie aan de andere kant’?

8. Hoe vaak wordt er ten onrechte geappelleerd voor buitenspel.

9. Hoe vaak ligt een speler op de grond, wanneer dat eigenlijk niet nodig was?

Hopelijk heb je hier iets aan en wordt de WK-tijd iets dragelijker!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock | Bron: Metro