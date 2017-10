Zo kan je sjaal je ziek maken

Nu het gedaan lijkt met het nazomerweer, is het bijna tijd om je sjaal uit de kast te halen. Maar pas op: want zo kan jouw heerlijke das je weleens ziek maken.

Lees ook: 4 tekenen dat je ziek bent door stress in plaats van lage weerstand

Het gevaar schuilt in het feit dat je jouw lekkere warme sjaal lang niet zo vaak in de was gooit als de rest van je kleren. Zo krijgen bacteriën de kans om zich hierin te nestelen, op te hopen en ook nog eens razendsnel te vermenigvuldigen. En ja, daar kun je weleens ziek van worden. Bah!

Sopje

Om dit te voorkomen, kun je hem regelmatig in een sopje van lauwwarm water wassen. Voeg een paar druppels babyshampoo toe en laat het daarin tien minuten weken. Wanneer dat klaar is, verplaats je jouw das naar een bak met koud water. Dit herhaal je tot alle zeep uit de sjaal is. Nu kun je het water eruit knijpen, laten drogen en voilà: hij kan weer even mee!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Margriet | Beeld: Shutterstock