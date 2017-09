Zo kan het huishouden ervoor zorgen dat je langer leeft

Want al die huishoudelijke activiteiten zorgen ook voor de nodige lichaamsbeweging. Uit een nieuwe studie blijkt dat dit de sterftekans verlaagt. Hoeveel minuten je daarvoor moet boenen of dweilen? Zo’n 30 minuten per dag: hiermee verlaag je de kans op een vroegtijdige dood met maar liefst 28 procent.

Net zoveel voordelen als sporten

En nog beter nieuws: het huishouden doen levert net zoveel voordelen op als sporten. Ook korte wandelingen helpen hierbij volgens Canadese onderzoekers. Hiervoor volgden ze 130.000 proefpersonen uit 17 landen, waarvan de meeste mensen wel zeven jaar meewerkten aan het onderzoek. Daaruit bleek dat één op de twaalf stergevallen voorkomen kan worden door 30 minuten lichaamsbeweging per dag. En ja, dat is dus ook het huishouden.

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock