Zo geniet je optimaal van deze heerlijke nazomerdag

Grote kans dat dit de laatste mooie dag van het jaar is en die wil je uiteraard goed doorbrengen. Wij geven je wat tips om optimaal van deze nazomerdag te genieten.

Terras

Het is een heerlijke middag om een terrasje te pakken. In het zonnetje loopt de temperatuur op tot zo’n 25 graden. Lekker een middagje op het terras, dan eten we (lekker mediterraan) toch gewoon iets later.

Strand

Wat is er lekkerder dan afreizen naar het strand met deze temperaturen. Ook met de kinderen is dit een heerlijke bestemming om de rest van de dag nog even door te brengen. Wel wordt er gewaarschuwd om niet te gaan zwemmen. Het water is namelijk inmiddels behoorlijk afgekoeld. Door de kou kun je makkelijk verkrampen, wat heel gevaarlijk is. Daarnaast is er, zo meldt de reddingsbrigade, op veel stranden al geen toezicht meer aanwezig.

Boswandeling

Wie de afgelopen periode in het bos geweest is, heeft vast al gezien dat het er al getransformeerd is tot een kleurrijk, herfstig tafereel. Paddenstoelen, gekleurde bladeren, het is er prachtig. Met deze temperaturen kun je er heerlijk aangenaam wandelen.

