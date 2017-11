Zo geniet je langer van jouw geurkaars

Geurkaarsen zijn heerlijk en het liefst branden we ze elke dag. Alleen is er toch één groot nadeel: ze zijn zo snel op. Met deze tip geniet je veel langer van jouw toch wel dure aankopen.

De oplossing? De kaars de eerste keer dat je hem brandt ‘goed’ laten fikken. Het ergste wat er namelijk kan gebeuren is het ontstaan van een candle tunnel. En ja dat is de officiële term daarvoor. Het betekent het volgende: een soort kuil of tunnel bij de lont, waardoor de randen niet meer opgaan. Je kaars verliest hierdoor wel de helft van de branduren volgens het Britse tijdschrift Look. Say what?!

Fik erin

Deze zogenoemde tunnel voorkom je door de kaars de eerst keer goed en gelijkmatig te laten branden. Dus zo’n 3 tot 4 uur onafgebroken, zonder hem te verplaatsen. Ook kan het helpen om je geurkaars uit de toch te zetten. Is het proberen waard toch?

Bron: Margriet.nl | Beeld: Shutterstock