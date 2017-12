Zo fiets je veilig door de sneeuw

Eigenlijk wil je het liefst binnenblijven met dit slechte weer, maar soms móet je gewoon echt naar buiten. Maar hoe fiets je nu veilig door de sneeuw zonder na vijf meter op de grond te liggen? Wij zetten wat tips op een rijtje.

De eerste tip is om je zadel lager te zetten. Heel logisch eigenlijk: zo kun je makkelijker bij de grond en vind je dus eerder steun als je dreigt om te vallen.

Slappe band

En waar je normaal niet echt bij wordt van een zachte band, is een wat slapper wiel met deze weersomstandigheden je beste vriend. Hierdoor zijn je banden net wat breder én heb je meer grip.

Opletten geblazen

Sowieso is het opletten geblazen als je door de sneeuw gaat fietsen. Als je een glinstering op de klinkers ziet, dan is er een grote kans dat er ijs ligt op het asfalt. Van wegblijven dus! Ook kun je het beste ver van de weg af gaan rijden. Aan de rand hiervan liggen vaak ophopingen van sneeuw en ijs.

Goede voorbereiding is het halve werk

Op de website van jouw gemeente kun je misschien wel zien waar er wel en niet gestrooid is. Zo kun je van tevoren je reis inplannen en de gebieden vermijden die echt niet te doen zijn. Ook op de Routeplanner van de Fietsenbond vind je deze wegen. De laatste tip is nog om met een zwaardere versnelling te fietsen. Ook dit zorgt voor meer grip op de weg.

Mocht je vandaag de weg op moeten met de fiets: rijd dan vooral rustig en rem voorzichtig. Succes!

Bron: AD.nl | Beeld: iStock