Zó belangrijk is een deken voor een gevlucht kind

Een deken: een kind kan er lekker warm in wegkruipen, of er eindeloos mee spelen. Maar voor kinderen in Syrië is een deken veel méér dan dat. Een deken kan het verschil maken tussen eraan onderdoor gaan of overleven, zegt UNICEF.

Deken = levensredder

Jezelf warm kunnen houden te midden van sneeuw en vorst: voor Syrische kinderen is een deken een allereerste levensbehoefte. Zonder deken geen bescherming tegen kou en ziektes, zonder deken geen warme plek om ’s nachts te slapen. Een deken is daarmee absoluut essentieel om te overleven. Een levensredder.

Deken = beschermer

Een deken biedt allereerst bescherming tegen de kou. Maar voor een gevlucht kind gaat de kracht van een deken dieper. Onder een deken kun je je even afschermen van de buitenwereld. Je voelt je er veilig en geborgen in. Je kunt er een eigen plekje mee creëren, voor jou alleen. Zo is een deken een beschermer in letterlijke én figuurlijke zin.

Deken = hoop

Gevluchte Syrische kinderen leven onder erbarmelijke omstandigheden en moeten veel ellende doorstaan. Hoe houd je dan hoop en vertrouwen? Ook daarin kan een deken een rol spelen. Een kind dat een deken krijgt, voelt: ‘Ze zijn mij niet vergeten.’ Dankzij een warme deken kan hij of zij óver de koude winter heen kijken. Zo kan het net dat sprankje hoop zijn waardoor een kind – ondanks alles wat er om hem heen gebeurt – vertrouwen houdt in de toekomst.

Voor slechts vijf euro geef je Syrische kinderen méér dan een deken. Je geeft hoop en geborgenheid, en het begin van een toekomst. Doneer nu aan UNICEF!