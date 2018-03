Zin in een dagje ontspannen dit weekend? Ga lekker naar Zutphen

Toe aan een dag of weekendje weg, maar wil je er niet al te veel moeite voor doen? Je hoeft niet ver te reizen om een ontspannend weekend te beleven: in Gelderland vind je de Hanzestad Zutphen, waar je een stukje geschiedenis kunt meepakken én kunt lunchen of dineren in een van de vele restaurants.

Voor LibelleTV ging reisvlogger Bonnie naar Zutphen: een van de oudste steden van Nederland, gelegen aan de Berkel en IJssel. De stad kent een rijke geschiedenis, wat onder andere terug te zien is in de vele kerken, delen van vestingwerken, statige pakhuizen en koopmanshuizen. Als je van de culturele uitstapjes bent, is Zutphen echt wat voor jou.

Horeca

Als je niet zo heel veel zin hebt om de hele dag door de stad te wandelen, kan je natuurlijk ook neerstrijken in één van de vele restaurants en cafés van Zutphen. Voor ieder wat wils!

Bron & beeld: LibelleTV, iStock