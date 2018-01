Zin in! Dít zijn de eerste beelden van Flikken Maastricht seizoen 12

Eén van de dingen waar wij het meest naar uitkijken dit kersverse jaar: nieuwe seizoenen van onze favoriete series. De makers van de Nederlandse topper ‘Flikken Maastricht’ hebben meteen een cadeautje voor je: de eerste trailer én de startdatum van het langverwachte, twaalfde seizoen.

De eerste beelden van de nieuwe reeks zijn zojuist op Facebookverschenen, waar tevens bekendgemaakt werd dat de serie op 2 maart terugkeert op NPO1.

Retespannend

In de trailer, waarbij je meteen op het puntje van je stoel gaat zitten, is te zien dat in ieder geval hoofdrolspeler Victor Reinier en Carly Wijs weer van de partij zijn.

‘Het lange wachten is niet voor niets geweest’, klinkt het bijschrift van de video op Facebook, waarmee de makers duidelijk willen maken dat fans wederom een rete-spannend seizoen te wachten staat.

Miljoenenpubliek

Fans van de populaire politieserie wachten al lang op een nieuw seizoen. De laatste reeks werd tussen december 2016 en februari 2017 uitgezonden. Toen trok Flikken Maastricht wekelijks tussen de 1,7 miljoen en 2 miljoen kijkers.

