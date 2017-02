ZIEN: Zó ziet het eruit als het -67°C is

De afgelopen dagen waren de temperaturen voor het eerst een beetje winters en kon er zelfs op sommige plekken geschaatst worden in Nederland. Toch zijn deze Hollandse winters niets in vergelijking tot de temperaturen in het koudste dorpje ter wereld. Want daar kan het zonder pardon -67°C worden. Ongelofelijk!

Onmenselijke temperaturen

We moeten er écht niet aan denken dat het zo koud zou zijn ’s winters en kunnen ons nauwelijks inbeelden hoe deze onmenselijke temperaturen zouden aanvoelen. We vinden het dan ook niet heel erg dat we het alleen op foto’s kunnen beleven. Toch zou het voor onze Instagram feed niet slecht zijn, want de kou levert bijzondere kiekjes op. Prachtig!

Rusland

De foto’s zijn genomen in het koudste dorpje ter wereld, Oymyakon genaamd. Het plekje ligt – surprise – in Rusland en heeft aan het begin van de 20ste eeuw de ongelofelijke temperatuur van -67.7°C bereikt. De gemiddelde temperatuur in het dorpje ligt ietsje hoger en is meestal -50°C. Het dorpje telt, ondanks de koude temperaturen, zo’n 500 inwoners.

Nieuw-Zeelandse fotograaf Amos Chapple besloot gewapend met zijn camera het dorpje te bezoeken, om zo de winterse taferelen te kunnen delen met de rest van de wereld. De foto’s zijn prachtig geworden en je kunt ze hieronder bekijken. Zou jij het dorpje willen bezoeken?