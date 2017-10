Raar maar waar. Wist je dat je een oude ovenschaal zomaar een tweede leven kunt geven door het te veranderen in een decoratief item voor in huis? In deze video laten we zien dat je er namelijk een mooie lampenkap van kunt maken. Weggooien? Dacht het niet!

