ZIEN: Dit zit er in de reistas van Pretty Little Liars-actrice Shay Mitchell

Wie op vakantie gaat, moet op voorhand goed nadenken wat wel en niet mee kan in de reiskoffer. Die 7 verschillende paren schoenen die jij absolúút nodig hebt, zijn zoals je echt wel weet overbodig, maar hé ieder zijn ding natuurlijk. Maar wat steek je het best in je reistas, het exemplaar dat je mee op het vliegtuig neemt? Pretty Little Liars-ster Shay Mitchell geeft raad.

Shay Mitchell heeft enkele maanden geleden de set van Pretty Little Liars vaarwel gezegd en daarna sprong ze van het ene vliegtuig op het andere. De actrice houdt ervan om nieuwe culturen te ontdekken en daar reist ze de hele wereld voor rond. Er is dus geen betere persoon om reisadvies van te krijgen, en Shay geeft in het onderstaande filmpje enkele tips.

Fris

Naast de gewone dingen zoals je telefoon, je portefeuille en enkele boeken, heeft Shay ook enkele andere belangrijke spulletjes in haar tas – die by the way super groot en duur is. Haar tips? Een gezichtsmaskertje ziet er misschien een beetje raar uit voor de persoon naast je, maar jij wandelt fris en fruitig het vliegtuig uit. Zorg ook voor enkele extra snacks, want je weet nooit of er een vertraging zal zijn.

