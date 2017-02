ZIEN: 15x films die minstens net zo goed zijn als het boek

Hoewel je misschien best wel een boekenwurm zou willen zijn, kan je het vaak aan het einde van de dag niet opbrengen. Heb je je net comfortabel ge茂nstalleerd met De ontdekking van de hemel, zet je vriend Netflix op. Of vallen je ogen al na drie minuten dicht.

Het overkomt ons allemaal wel eens. Gelukkig zijn er ook films die het clich茅 moedwillig de oren wassen en simpelweg even goed zijn als het boek – of zelfs beter! En de rest lees je wel in de vakantie 馃槈