ZIEN: Dit waren de hoogtepunten van de BRIT Awards 2017

Gisterenavond verzamelden de grootste namen in de muzieksector zich in de O2 Arena in Londen voor de jaarlijkse BRIT Awards, de grootste muziekprijzen in het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Bruno Mars, Katy Perry en Ed Sheeran beklommen het podium, maar ook anderen lieten het beste van zichzelf zien. Wij zetten voor jullie de hoogtepunten én de winnaars van de avond even op een rijtje.

De grote winnaar van de avond was David Bowie. De overleden zanger ontving een award voor ‘Beste mannelijke Britse soloartiest‘ en voor ‘Beste Britse album van het jaar‘ voor zijn plaat ‘Blackstar’. Het was de zoon van Bowie, Duncan Jones, die de prijzen in ontvangst nam en een emotionele speech gaf over zijn vader. “Ik ben vorig jaar mijn vader verloren en zelf vader geworden”, begon Duncan zijn verhaal. “Ik begon na te denken over wat ik mijn zoon wil vertellen over zijn opa en dat is eigenlijk hetzelfde wat de fans over hem denken. Mijn vader ondersteunde voornamelijk de mensen die een beetje gek, vreemd of anders zijn. Deze award is voor alle excentriekelingen en de mensen achter hen.”

Eerbetoon

Naast David Bowie werd ook de overleden zanger George Michael herdacht. Zijn voormalige Wham!-collega Andrew Ridgeley bracht een eerbetoon aan de zanger en ook Coldplay-frontman Chris Martin ging door middel van oude videobeelden in duet met George Michael. Ook nieuwkomer Rag ‘N’ Bone Man mocht twee beeldjes mee naar huis nemen. Hij won de award voor ‘Beste nieuwe Britse artiest‘ en de ‘Critics’ Choice Award’, die door menig plantenlabels werd uitgereikt.

Ook Adele, Beyoncé, Drake en Emeli Sandé vielen in de prijzen en meidenband Little Mix ging aan de haal met de award voor ‘Beste Britse Single’ voor hun nummer ‘Shout out to my ex’.

Optredens

De avond werd natuurlijk ook opgevrolijkt met verschillende optredens. Ed Sheeran bracht zijn twee populaire singles ‘Castle on the hill’ en ‘Shape of You’, terwijl Katy Perry haar nieuwe nummer ‘Chained to the Rythm’ voorstelde aan de wereld. Tijdens haar show liepen er twee skeletten op het podium die Donald Trump en Theresa May voorstelden, een duidelijke steek van de Hillary Clinton-supporter. Ook Bruno Mars trakteerde de fans op een nieuw nummer genaamd ‘That What I Like’ en Emeli Sandé – die de award voor ‘Beste vrouwelijke Britse Soloartieste‘ in ontvangst mocht nemen – toonde waarom ze een verdiende winnaar was.

