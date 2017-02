Zien: de verrassende nieuwe IKEA design collectie

In de jaren 90 is IKEA begonnen met een PS-collectie: een collectie waar innovatie en duurzaamheid voorop staan. Een wisselende groep van designers wordt gestimuleerd om outside the box te denken en zo een collectie te creëren die creatief, leuk, vernieuwend en praktisch is. Kortom: we like!

Om de twee à drie jaar lanceert de IKEA een nieuwe PS-collectie. In PS 2017, de negende PS-collectie alweer, richt IKEA zich vooral op de onafhankelijken van geest. Mensen met een passie die zich niet makkelijk in een hokje laten duwen. De PS 2017-collectie bestaat uit meer dan 50 geweldige producten die vaak multifunctioneel zijn en je zeker zullen verrassen.

Zo bevat de collectie een zitbank die je kunt opklappen en vervolgens aan de muur kunt hangen; een kussen dat een dekbed wordt en een sierpot met waterreservoir die je eenzame plantjes zo’n twee weken in leven houdt. Hoe awesome is dat?

De PS 2017 collectie is vanaf 7 februari beschikbaar en werd ontworpen door 17 designers van over de hele wereld. Hieronder vind je alvast een voorproefje van de nieuwe PS-collectie: