ZIEN: Deze unicorn pancakes wil je dit weekend nog maken!

Sint-Pannekoek is helaas nog heel ver weg, maar gelukkig is het volgende week dinsdag Shrove Tuesday, of Pancake Day! Wij vonden voor jou de perfecte unicorn pancakes om deze dag te vieren.

Kans is groot dat je nog nooit van Shrove Tuesday gehoord hebt. Toch is het een traditie om per direct te omarmen en vanaf nu jaarlijks te vieren.

Volgende week woensdag wordt in veel landen en culturen de vastenperiode ingelast. Deze periode duurt veertig dagen, tot Pasen. “De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk”, zo staat op Wikpedia te lezen.

Onthouding

Veel mensen, ook niet-gelovigen, gebruiken deze periode om het even iets een paar weken rustiger aan te doen in het dagelijks leven. Sommige mensen kiezen ervoor om minder alcohol te drinken, anderen eten 40 dagen geen vlees.

Uiteraard gaat er aan deze periode van onthouding een serieus bacchanaal vooraf. Aanstaande dinsdag viert heel Amerika bijvoorbeeld Mardi Gras (Frans voor ‘vette dinsdag’) en dit weekend wordt er op veel plekken uitbundig carnaval gevierd.

In andere landen bleef men wijselijk weg van Pikachu-kostuums en kralenkettingen en doopte de dag voor het vasten Shrove Day, waarbij allerlei christelijke tradities werden geeerd én er een stapel pannenkoeken werd gegeten. Pancake Day was geboren.

Een betere reden om regenboogpannenkoekjes te bakken, kunnen wij alvast niet bedenken. Klik hier voor het recept of bekijk onderstaande video.

