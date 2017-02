Zien: de trailer van ‘Hotel de Grote L’ maakt je maandag weer helemaal goed

Na het bekende jeugdboek van Sjoerd Kuyper en de gelijknamige musical draait vanaf 19 april de langverwachte film ‘Hotel de Grote L’ in de bioscoop. Kos en zijn drie zussen moeten het hotel van hun vader proberen te redden en daarvoor halen ze alles uit de kast. Wij hebben de trailer al voor jullie en die neemt alvast al je monday blues meteen weg.

Het jeugdboek ‘Hotel de Grote L‘ van Sjoerd Kuyper werd in 2015 nog uitgeroepen tot beste jeugdboek van het jaar en de gelijknamige film belooft ook een echte topper te worden. De hoofdrollen in de film zijn weggelegd voor ‘Dummie de Mummie’-ster Julian Ras, Abbey Hoes, Bente Fokkens, Tobia Kerssloot en Frank Lammers. Het is dé perfecte film om samen met je kids te gaan kijken.

Het verhaal

In het verhaal zien we de 12-jarige Kos, die samen met zijn drie zussen het familiehotel probeert te redden nadat zijn vader onverwacht in het ziekenhuis belandt. Het loopt echter helemaal mis want Kos snapt niets van meisjes en zij niets van hem. Als de schuldeisers voor de deur staan, kan Kos het hotel alleen maar redden door als jongen mee te doen aan de Miss Beach verkiezing. Tegelijkertijd probeert hij ook in de voetbalselectie te komen én indruk te maken op Isabel; het mooiste meisje van het heelal. Kos krijgt het knap moeilijk, want hoe kun je zowel de beste voetballer worden als het mooiste meisje van de missverkiezing?

