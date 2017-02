ZIEN: de romantische, maar hartverscheurende trailer van ‘Everything Everything’

Zondag is het perfecte moment om het internet af te speuren naar leuke films of trailers. Zo kwamen we vandaag uit bij ‘Everything Everything’, het liefdesverhaal van Maddy en Olly dat mogelijk geen happy ending heeft…

Eerlijk is eerlijk, wij houden van romantische drama’s als iedereen nog lang en gelukkig leeft. Wanneer een koppel dat duidelijk voorbestemd is voor elkaar uiteindelijk toch geen happy ending krijgt, snotteren wij tientallen zakdoeken vol. Jammer genoeg lijkt ook de film ‘Everything Everything‘ die richting uit te gaan, maar wij houden tot die tijd onze fingers crossed. De hoofdrol is weggelegd voor de 18-jarige Amandla Stenberg, beter bekend als Rue uit ‘The Hunger Games‘.

Allergisch

‘Everything Everything’ is gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Nicola Yoon en vertelt het liefdesverhaal van Maddy en Olly. De 18-jarige Maddy heeft haar hele leven al binnenshuis gespendeerd omdat ze allergisch is aan werkelijk alles. Één stap naar buiten zou haar het leven al kunnen kosten. Tot een nieuwe buurjongen genaamd Olly samen met zijn familie zijn intrek neemt in het huis ernaast en Maddy tot over haar oren verliefd op hem wordt.

Ben jij een fan van ‘The Fault in Our Stars‘, ‘Me Before You‘ of ‘If I Stay‘? Dan ga je deze film zeker appreciëren.

Lees ook: