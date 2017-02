ZIEN: De ontroerende trailer van Oscar-winnaar ‘Moonlight’

Ondanks dat al maanden voorspeld werd dat ‘La La Land’ met de grootste Oscarprijs van ‘Beste Film’ aan de haal zou gaan, was het concurrent ‘Moonlight’ die uiteindelijk het beeldje mocht ontvangen. De manier waarop was niet helemaal zoals verwacht – lees: de award werd eerst foutief aan La La Land gegeven – maar uiteindelijk was de winnaar dan toch bekend.

Het lijkt volgens sommigen nog steeds een fout te zijn, want La La Land werd door menig filmcritici uitgeroepen tot grote winnaar van de avond. Hoe is het dan mogelijk dat ‘Moonlight‘ onze favoriete musical wist te verslaan? Emma Stone zei al dat ze fan was van de Amerikaanse dramafilm, maar veel meer weten we er eigenlijk niet van. Daarom een korte introductie.

Het Amerikaanse ‘Moonlight’ is gebaseerd op het toneelstuk ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ van Alvin McCraney en werd door Barry Jenkins omgevormd tot een dramafilm. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Naomie Harris en Mahershala Ali, waarbij deze laatste een Oscar won voor ‘Beste acteur in een Bijrol’. Begin dit jaar ontving ‘Moonlight’ ook al de Golden Globe voor ‘Beste Drama’.

Het verhaal

‘Moonlight’ vertelt het verhaal van Chiron, een homoseksuele man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en zijn plaats in de maatschappij. De film speelt zich af in Miami en toont ons drie verschillende, belangrijke periodes in het leven van Chiron. Zo wordt hij als kind opgevoed door een drugsdealer, wordt hij als tiener geconfronteerd met agressieve vormen van pesten en moet hij als volwassene nog steeds zijn echte gevoelens onderdrukken.

Hieronder kan je de trailer van ‘Moonlight’ bekijken.

