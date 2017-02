ZIEN: de ontroerende trailer van de Oscar-genomineerde dramafilm ‘Fences’

Op 26 februari trekt bekend Hollywood opnieuw zijn mooiste outfit aan voor de uitreiking van de Oscars. La La Land werd eerder al genoemd als vermoedelijke grote winnaar, maar daarnaast staan er nóg enkele pareltjes op de nominatielijst. Zoals de ontroerende film ‘Fences’.

De dramafilm ‘Fences’ is genomineerd voor maar liefst 4 Oscars waaronder ‘Beste Film’ en ‘Beste Scenario’. Ook hoofdrolspelers Denzel Washington – die overigens de film ook regisseerde – en Viola Davis zijn beiden genomineerd voor een beeldje en werden eerder al genoemd als grote kanshebbers. Voor Viola – die we kennen als Annalise Keating uit ‘How To Get Away With Murder – zou het haar allereerste Oscar worden.

Jaren vijftig

‘Fences’ is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van August Wilson dat de Pulitzerprijs voor drama kreeg in 1987 en vertelt het verhaal van Troy Maxson, een Afro-Amerikaanse vader die te maken krijgt met zware discriminatie in het Amerika van de jaren vijftig. Hij werkt als vuilnisman en probeert de eindjes aan elkaar te knopen voor zijn gezin, maar hij kan zijn mislukte honkbalcarrière niet achter zich laten. En daar is zijn zoon de dupe van…

‘Fences’ speelt sinds enkele dagen in de Nederlandse bioscopen en is dus een echte aanrader.

