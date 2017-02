ZIEN: De ontroerende trailer van ‘Voor Elkaar Gemaakt’

Het cliché zegt wel eens dat je niet op zoek moet gaan naar een nieuwe partner, want dat de liefde je overkomt wanneer je het niet verwacht. En dat is ook waar de nieuwste film van de makers van ‘Mannenharten’ over gaat. In ‘Voor Elkaar Gemaakt’ zien we de liefde in zijn allerpuurste vorm, dat wordt dus genieten.

2017 wordt een topjaar voor filmliefhebbers, want naast de buitenlandse kaskrakers proberen ook producers van eigen bodem ons dit jaar te entertainen. Zo toonden we jullie onlangs nog de trailer van ‘Hotel de Grote L’ maar nu komen de makers van ‘Mannenharten‘ met een nieuwe romantische komedie op de proppen. In ‘Voor Elkaar Gemaakt‘ kruipen Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Loes Haverkort in de rollen van Felix en Jip, die op een vreemde manier in elkaars leven komen.

Het verhaal

De romantische komedie is gebaseerd op de Duitse succesfilm Vaterfreuden uit 2014 en vertelt het verhaal van Felix, een twintiger die geniet van zijn vrijgezelle bestaan zonder kinderen of vaste relatie. Na een vreemde one night stand eindigt Felix in het ziekenhuis en krijgt hij te horen dat hij nooit nog kinderen zal kunnen krijgen. En hoewel hij er momenteel nog niet klaar voor was, blijkt de diagnose de kinderwens in hem toch wakker geschud te hebben. Zijn broer Jonas ontdekt dat Felix ooit een donatie gemaakt had aan de spermabank en dat deze terecht is gekomen bij TV-presentatrice Jip. Felix zet dan ook alles op alles om ervoor te zorgen dat zijn enige kans op een kind niet verloren gaat.

Ook Fabian Jansen, Birgit Schuurman, Roeland Fernhout, Eva van de Wijdeven, Sanne Vogel en Ferdi Stofmeel zullen te zien zijn in de film, die vanaf 20 april in de bioscoop zal verschijnen.

