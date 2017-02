ZIEN: Deze Netflix-serie geproduceerd door Selena Gomez wordt je nieuwste verslaving

Selena Gomez lanceerde vorige week nog haar nieuwste single ‘It Ain’t Me’, maar dat is niet het enige waar ze de voorbije maanden aan gewerkt heeft. De zangeres zou namelijk de executive producer zijn van een nieuwe serie die binnenkort op Netflix verschijnt. En wij weten nu al dat het onze nieuwste verslaving zal zijn.

Selena Gomez verscheen zelf al in enkele series – denk bijvoorbeeld Wizards of Waverly Place – maar deze keer staat ze langs de andere kant van de camera. De 24-jarige zangeres kwam zelf met het idee voor de serie ’13 Reasons Why’, nadat haar moeder het gelijknamige boek in 2009 mee naar huis bracht. Het boek vertelt het verhaal van Hannah, een scholier die zelfmoord pleegt en een reeks video’s achterlaat voor haar klasgenoot Clay. Hierin geeft ze 13 redenen waarom ze zelfmoord gepleegd heeft.

13 Reasons Why comes to Netflix 3/31. Een bericht gedeeld door Dylan Minnette (@dylan_minnette) op 26 Jan 2017 om 12:13 PST

Selena was zo gepakt door het verhaal dat ze Netflix vroeg om er een serie van te maken. De zangeres noemde het op Instagram al haar ‘passion project‘ en zocht samen met de makers naar de perfecte acteurs, wat uiteindelijk Dylan Minnette en Katherine Langford bleken te zijn.

After 6 years waiting to find the perfect Hannah and Clay for @13reasonswhy I couldn’t be luckier we cast these two 💜 Een bericht gedeeld door Selena Gomez (@selenagomez) op 8 Feb 2017 om 12:18 PST

’13 Reasons Why’ zal bestaan uit 13 aflevering – 1 voor elke reden – en zal vanaf 31 maart op Netflix verschijnen. De eerste trailer staat momenteel al online en wij kunnen alvast niet meer wachten.

