ZIEN: De mooiste foto’s van thee in de vrieskou

Wij zijn geen fan van eten of drinken verspillen, maar in de naam van kunst maken we graag een uitzondering. Fotograaf Michael Davies en zijn vriend Markus gooiden bij een temperatuur van -40 graden hete thee in de lucht en maakten hier foto’s van. En de beelden zijn práchtig!

Wanneer je warm water in de ijslucht gooit, verandert het binnen een paar seconde in prachtige ijskristallen. Dit heb je wellicht wel eens gehoord tijdens de Scheikundeles, maar als je ook maar een beetje op ons lijkt heb je destijds niet écht opgelet.

De foto’s die fotograaf Davies maakte in de natuur, laten zien dat die docent van vroeger wel degelijk gelijk had. Als hij ons zúlke beelden had laten zien, hadden we wel wat beter opgelet. Wauw…