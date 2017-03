ZIEN: Koningin Máxima steunt alleenstaande vrouwen

Koningin Máxima heeft woensdagochtend in Amsterdam het startsein voor zelfredzaamheidstrainingen van stichting Single SuperMom gegeven. Dit is een organisatie voor alleenstaande moeders. De activiteit vond plaats in het kader van Internationale Vrouwendag, wat vandaag wereldwijd gevierd wordt.



Bekijk de video hieronder.

